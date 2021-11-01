Посещаемость исторического музея после введения QR-кодов снизилась на 19%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Посещаемость Государственного Исторического музея в Москве снизилась на 19% после введения правила для гостей экспозиции обязательно предъявлять QR-коды. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"Более 7 тыс. человек посетили музей за последние четыре дня прошлого месяца, с 28 по 31 октября, когда музей начал работать в новых условиях. По сравнению с предыдущими четырьмя днями (до 28 октября) отмечено уменьшение количества посетителей на 19%", - рассказали в пресс-службе.

Правительство РФ приняло постановление, согласно которому федеральные театры и музеи смогут продолжить принимать посетителей в нерабочие дни, однако им необходимо обеспечить соблюдение ряда условий. В частности - одновременное присутствие в период нерабочих дней не более 50%, а после завершения нерабочих дней не более 70% посетителей от общей вместимости места проведения мероприятия, а также QR-коды, подтверждающие факт вакцинации от ковида или факт перенесенного заболевания. для совершеннолетних. Посетители, имеющие противопоказания к вакцинации и не перенесшие коронавирус, могут предоставить QR-код, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-исследования, выполненного за сутки до посещения театра или музея.