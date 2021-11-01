Привитые импортными вакцинами смогут посетить спортобъекты Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 ноября. /ТАСС/. Спортивные объекты Ханты-Мансийского автономного округа будут пропускать посетителей, сделавших прививки зарубежными вакцинами. Об этом сообщил в понедельник ТАСС директор Департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов.

С 7 сентября 2021 года, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза. За время пандемии в регионе 82,4 тыс. заразились, 76,6 тыс. пациентов выздоровели, 1 355 умерли.

"Иностранец будет считаться вакцинированным, у него будет справка либо сертификат. Ограничений не будет", - ответил Артамонов на вопрос ТАСС, будут ли ограничивать привитых зарубежными вакцинами иностранцев в посещении спортивных объектов в регионе.

В свою очередь в управлении Роспотребнадзора по Югре ТАСС сообщили, что иностранные жители смогут посещать и другие объекты в ХМАО по документу, подтверждающему иммунизацию. "Постановление губернатора Югры Натальи Комаровой позволяет допускать по иному документу, подтверждающему иммунизацию", - уточнил собеседник.

С 25 октября в Югре начали действовать QR-коды в ряде муниципалитетов, с 8 ноября они будут введены во всех населенных пунктах. Допуск в спортивные учреждения, фитнес-клубы, бассейны, ТРЦ, бары, боулинг-клубы, картинг-центры, организации допобразования, спа-салоны, солярии, салоны красоты, сауны с 30 октября по 7 ноября осуществляется через систему QR-кодов. При этом 100% персонала указанных организаций, обслуживающего посетителей, должны быть вакцинированы. С 30 октября по 8 ноября в ХМАО запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия в заведениях общепита в ночное время. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями.