Попова: ни о каких "супер-запретах" и ограничениях из-за пандемии в России речи не идет

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россияне должны соблюдать действующие меры борьбы с пандемией, ни о каких "супер-запретах" и ограничениях речи не идет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24" .

"От перегибов [при принятии ограничительных мер] никто не застрахован, но когда я это говорила, как раз мы разрабатывали комплекс мер, которые сегодня и реализуются. Вот последние две недели как раз этот комплекс мер и реализуется <...> Собственно, о них я и говорила, но вовсе не о каких-то супер-запретах и об ограничениях. Вот сегодня главное, чтобы мы соблюдали то, что требуется. Это несложно, но это нужно сделать", - сказала она, отвечая на вопрос о том, какие еще ограничения могут быть эффективными в борьбе с пандемией.

При этом Попова отметила, что сейчас увеличилось число россиян, которые соблюдают масочный режим.

"Посмотрите, сейчас значительно увеличилось количество людей, которые ходят в масках и ездят в транспорте в масках, в целом по стране и во всех субъектах", - сказала она, добавив, что важным моментом также остается контроль за теми, кто должен находиться на изоляции. "Ведь это же тоже совершенный факт, когда человек, которому положено быть в изоляции, позволял себе и выйти, и прогуляться и пообщаться, и так далее, что совершенно недопустимо, что он распространяет инфекцию", - сообщила глава ведомства.