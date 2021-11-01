Власти Калининградской области не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября

КАЛИНИНГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Нерабочие дни в Калининградской области не планируется продлевать после 7 ноября. Об этом сообщил губернатор области Антон Алиханов на своей странице в Instagram в понедельник.

"У нас нет таких планов", - написал Алиханов, отвечая на соответствующий вопрос одной из подписчиц.

Руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков уточнил ТАСС, что решение будет зависеть от эпидемической ситуации в регионе. "Решение по продлению [либо не продлению] нерабочих дней будет приниматься во второй половине текущей недели исходя из развития эпидситуации. Мы всех призываем соблюдать ограничения и беречь свое здоровье - это позволит нам скорее ослабить ограничения", - сказал он.

Нерабочие дни введены в области с 28 октября по 7 ноября с учетом эпидситуации по коронавирусу. В этот период не работают предприятия и организации, за исключением непрерывного цикла; общепит работает только навынос и по доставке; закрыты торговые центры и непродовольственные магазины за исключением торгующих детскими товарами, лекарствами, медизделиями, а также зоомагазинов; заселение в гостиницы возможно только по QR-коду или ПЦР-тесту; отельные рестораны обслуживают только постояльцев.

В школах с 28 октября по 7 ноября объявлены каникулы. Приостановлена работа детсадов за исключением дежурных групп для детей, чьи родители трудятся на продолжающих работу предприятиях. Учреждения среднего специального образования перешли на дистанционный формат; организации дополнительного образования и спортподготовки не работают; до 7 ноября остановлена плановая первичная медико-санитарная и специализированная медпомощь, в том числе стационарная. Областные власти выделяют 120 млн рублей на поддержку бизнеса, который вынужден остановить деятельность в нерабочие дни.