Самарский университет организовал конкурс по вакцинации от коронавируса среди общежитий

САМАРА, 1 ноября. /ТАСС/. Самарский национальный исследовательский университет имени С. П. Королева организовал конкурс по вакцинации от коронавируса среди студентов, проживающих в общежитиях. Об этом ТАСС сообщил в понедельник ректор вуза Владимир Богатырев.

"Мы никаких жестких механизмов для вакцинации студентов не вводим, стараемся разъяснять, агитировать, какие-то студенческие мероприятия [организовывать], например, свободные от ковида общежития. В общежитии, где студенты находятся в тесном контакте, в первую очередь нужно, чтобы были все вакцинированы, поэтому такой конкурс запустили. Конкурс проводится среди 12 общежитий, кто больше и быстрее провакцинируется, тот получит призы - например, ремонт кухни, новую стиральную машинку", - рассказал он, отметив, что сейчас 15% студентов либо имеют медотводы от прививки, либо переболели гриппом или ОРВИ, что на какое-то время освобождает их от вакцинации.

Победителем в конкурсе станет общежитие, в котором 80% и более от общего числа проживающих прошли вакцинацию, итоги конкурса объявят 15 декабря 2021 года. Мобильные пункты вакцинации развернуты на базе санатория-профилактория и медицинских пунктов вуза. Графики их работы составляются на основе заявок студентов, желающих вакцинироваться, мобильные пункты работают и в период нерабочих дней - с 25 октября по 7 ноября. За день здесь вакцинируются более 100 человек. При этом большинство студентов делают прививку по месту жительства.

По словам Богатырева, сейчас в университете привились около 3,5 тыс. студентов, осталось еще 8 тыс. учащихся, среди которых 15% имеют основания не делать прививки. Что касается преподавателей университета, основная масса сделали прививку еще к 1 сентября, не привившиеся сотрудники имеют медотводы.

Ректор Самарского университета отметил, что бесплатная вакцинация доступна для тех иностранных студентов, которые оформили медицинское страхование ОМС. "В текущем моменте у части [студентов] есть страховка ОМС, но только если у них разрешение на временное пребывание или вид на жительство. А остальных студентов мы призываем оформлять такой вид страховки ДМС, который позволит пройти не только вакцинацию, но и получить медицинскую помощь в экстренных случаях", - сообщил Богатырев.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 1 ноября в Самарской области зафиксировали порядка 134,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили более 102,7 тыс. пациентов, еще порядка 4,7 тыс. человек скончались.