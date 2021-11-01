Рособрнадзор открыл горячую линию по вопросам количества контрольных в школах

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) открыла горячую линию по вопросам количества контрольных работ в российских школах, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства со ссылкой на его главу Анзора Музаева.

Ранее Рособрнадзор совместно с Минпросвещения подготовил и направил в регионы РФ рекомендации по проведению оценочных процедур в школах.

"Рособрнадзору важно получить информацию, как эти рекомендации исполняются в школах, чтобы в дальнейшем вести работу с конкретными образовательными организациями и региональными органами управления образованием. С этой целью мы открыли специальный почтовый ящик, куда родители могут направлять информацию об избыточном количестве контрольных и проверочных работ", - заявил Музаев.

Согласно рекомендациям, учебным заведениям рекомендовано проводить оценочные процедуры по каждому предмету в одной параллели не чаще одного раза в 2,5 недели. Также не следует проводить контрольные на первом и последнем уроках и проводить для обучающихся одного класса более одной контрольной в день. Кроме того, всем школам нужно исключить ситуации замещения полноценного учебного процесса многократным выполнением однотипных заданий для подготовки к проверочным или иным оценочным процедурам.

Обращения можно направить в службу по адресу электронной почты: grafik_kr@obrnadzor.gov.ru.