В Петербурге проект "Подвези врача" возобновил набор волонтеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Набор автоволонтеров для помощи медикам возобновили в Петербурге, благодаря проекту "Подвези врача" удалось посетить более 7 тыс. пациентов. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Смольного.

"Проект "Подвези врача" снова набирает волонтеров, которые готовы подвозить участковых врачей на вызовы к пациентам на дом. В настоящий момент заявки поступают от многих поликлиник. У врачей становится все больше вызовов в день, огромное количество выездных ПЦР-тестов и прививок увеличили нагрузку. На одного медика приходится в среднем по 25-30 вызовов в день", - говорится в сообщении.

Губернатор Александр Беглов также отметил, что благодаря проекту, который стартовал год назад, автоволонтеры помогли медикам посетить 7 294 пациентов.

К акции может присоединиться любой желающий, для этого необходимо заполнить заявку во "ВКонтакте". Всем волонтерам бесплатно предоставляются средства индивидуальной защиты и антисептики. От горожан уже поступило 77 заявок, 17 из них выполнили.