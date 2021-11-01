Всех отравившихся в отеле Хургады россиян выписали из больницы

КАИР, 1 ноября. /ТАСС/. Все российские туристы, отравившиеся на отдыхе в отеле Хургады, выписаны из больницы. Об этом сообщило в понедельник посольство РФ в Каире.

"По имеющейся информации, все российские туристы, госпитализированные в египетском курортном городе Хургаде с симптомами пищевого отравления, завершили лечение в местных медицинских учреждениях и были выписаны, - говорится в распространенном сообщении российского диппредставительства. - Россиян, пожелавших покинуть отель AMC Resort, туристические операторы разместили в других гостиницах".

30 октября Федерация туристических палат Египта сообщила о массовом отравлении россиян в отеле AMC Royal Hotel на Красном море. Первые случаи были зафиксированы еще вечером 29 октября. Были госпитализированы более 40 человек, в основном это были женщины и дети. Согласно решению Минтуризма и древностей Египта, отель закрыт за нарушение норм санитарной и противоэпидемиологической безопасности, туристов расселили по другим гостиницам.

Расследованием ЧП занялась Генпрокуратура Египта. Была создана специальная комиссия, которая в настоящее время работает в отеле. Специалисты проверяют рестораны, кухни, условия хранения продуктов, уже взяты пробы еды и воды для лабораторного исследования. Директор отеля отстранен от работы на три месяца, три сотрудника персонала - шеф-повар, помощник директора по снабжению продуктами питания и напитками, а также ответственный за контроль качества продукции - задержаны.

По данным прокуратуры, сильное пищевое расстройство в отеле получили также 14 граждан Эстонии и четыре гражданина Чехии. Среди отравившихся в отеле были также туристы из Германии, Франции, Польши, Латвии, Белоруссии, многие из них лечились амбулаторно, в больницу не обращались.