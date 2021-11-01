Путин: в России есть необходимость продолжить создание быстровозводимых госпиталей

ТАСС, 1 ноября. В РФ есть необходимость продолжить создание быстровозводимых госпиталей на фоне пандемии, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что в России складывается очень сложная ситуация с коронавирусом, такого числа заболевших никогда не было.

"Я сегодня и председателю правительства об этом сказал, и Голиковой Татьяне Алексеевне, и министру здравоохранения - только что со всеми с ними разговаривал. У нас очень сложная ситуация в стране складывается. 40 тысяч, больше 40 тысяч заболевших. Такого никогда не было", - заявил он.

Путин поручил Минобороны РФ продолжать оказывать поддержку гражданской медслужбе в борьбе с ковидом.

"В том числе [прошу] продолжать оказывать поддержку гражданской медицинской службе [в борьбе с пандемией]. Если потребуется, может быть, включить и ваши возможности строительного комплекса. Потому что есть необходимость продолжать работу по возведению быстровозводимых медицинских сооружений", - сказал глава государства.