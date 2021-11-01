{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Путин: в России есть необходимость продолжить создание быстровозводимых госпиталей

Как отметил президент, в стране складывается очень сложная ситуация с коронавирусом

ТАСС, 1 ноября. В РФ есть необходимость продолжить создание быстровозводимых госпиталей на фоне пандемии, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что в России складывается очень сложная ситуация с коронавирусом, такого числа заболевших никогда не было.

"Я сегодня и председателю правительства об этом сказал, и Голиковой Татьяне Алексеевне, и министру здравоохранения - только что со всеми с ними разговаривал. У нас очень сложная ситуация в стране складывается. 40 тысяч, больше 40 тысяч заболевших. Такого никогда не было", - заявил он.

Путин поручил Минобороны РФ продолжать оказывать поддержку гражданской медслужбе в борьбе с ковидом.

"В том числе [прошу] продолжать оказывать поддержку гражданской медицинской службе [в борьбе с пандемией]. Если потребуется, может быть, включить и ваши возможности строительного комплекса. Потому что есть необходимость продолжать работу по возведению быстровозводимых медицинских сооружений", - сказал глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
В проекте нового КоАП предусмотрен штраф до 3 тыс. руб. за парковку на газоне
По словам сенатора Ирины Рукавишниковой, законопроект вводит саму возможность наложения подобных штрафов, а их администрирование ляжет на плечи муниципалитетов
Читать полностью