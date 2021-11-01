Путин заявил, что лекарства от коронавируса разработают в ближайшее время

СОЧИ, 1 ноября. /ТАСС/. Лекарства от ковида уже в ближайшее время могут быть введены в оборот. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя на военном совещании в Сочи ситуацию с коронавирусом в стране.

"Сейчас разрабатываются, в принципе, в ближайшее время будут уже, уверен, использоваться и лекарственные препараты, сегодня тоже с коллегами говорил на этот счет - с теми, кто занимается этим", - отметил Путин. Однако, продолжил он, все равно самым универсальным и лучшим способом защиты от ковида является вакцинация