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Попова: к вопросу о сроках ревакцинации от ковида можно вернуться после их уточнения ВОЗ

Эта тема обсуждается во всем мире, отметила глава Роспотребнадзора

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россия может вернуться к вопросу о сроках ревакцинации от коронавируса после получения соответствующих рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), такой запрос в ВОЗ уже готовится, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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"У нас есть методические рекомендации Минздрава. Прописано, что мы должны ревакцинироваться с той периодичностью, которая указана. Но я хочу сказать о том, что эта тема обсуждается во всем мире, и пока других данных, очевидных данных, нет, но я знаю, что запрос во Всемирную организацию здравоохранения готовится, и мы получим ответ, будем обсуждать это еще", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде, вышедшем в понедельник на телеканале "Россия-24", отвечая на вопрос о том, как часто нужно ревакцинироваться.

Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал ТАСС, что оптимальным сроком для ревакцинации от коронавируса и хорошего ответа иммунной системы является шесть месяцев.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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