Гутерриш заявил, что человечество копает себе могилу, пренебрегая вопросами климата

ГЛАЗГО /Великобритания/, 1 ноября. /ТАСС/. Последние шесть лет стали самыми жаркими в истории наблюдений, и даже выполнение всех обещаний по борьбе с выбросами парниковых газов приведет к общему повышению температуры планеты более чем на 2 градуса в ближайшие десятилетия. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

"Прошедшие с момента заключения Парижских соглашений шесть последних лет стали самыми жаркими в истории наблюдений, - сказал он. - Наша зависимость от ископаемых видов топлива толкает человечество в пропасть. Мы стоим перед суровым выбором: или мы остановим этот процесс, или он остановит нас. Пришло время сказать "хватит". Хватит издеваться над биоразнообразием, хватит убивать самих себя углеродом, хватит относиться к природе как к выгребной яме, хватить жечь, копать и бурить все глубже и глубже - ведь мы копаем собственные могилы".

Гутерриш указал, что Земля меняется на глазах: от океанских глубин и до горных вершин. "Уровень моря поднимается вдвое быстрее, чем 30 лет назад. Океаны горячее, чем когда бы то ни было и продолжают быстро нагреваться. Часть джунглей Амазонии выбрасывает больше парниковых газов, чем поглощает, - продолжил он. - Последние заявления по вопросам климата могут создать впечатление, что мы вот-вот обратим ситуацию вспять. Это иллюзия. Последний доклад по вкладам стран в борьбу с выбросами парниковых газов показывает, что мир движется к катастрофическому повышению температуры на 2,7 градуса Цельсия. И даже если верить последним обещаниям - а к ним уже есть серьезные вопросы - мы все равно несемся к климатической катастрофе. Даже при оптимальном сценарии температура поднимется более чем на 2 градуса Цельсия".

"И в этот момент, когда мы открываем климатическую эту конференцию, мы продолжаем движение к катастрофе. Молодежь знает об этом. Каждая страна может это видеть. Малые островные государства уже столкнулись с ней. Для них провал - это не вариант, провал - это смертный приговор", - отметил Гутерриш.

Оценка выполнения нулевых выбросов

Гутерриш сообщил о создании Группы экспертов, которая займется анализом обязательств негосударственных игроков по нулевым выбросам в атмосферу.

"Существует дефицит доверия и путаница в отношении сокращения выбросов и целей нулевых выбросов, с различными значениями и различными измерениями, - сказал генсек ООН. - Поэтому, помимо уже существующих механизмом в рамках Парижского соглашения по климату, объявляю о создании Группы экспертов, чтобы сформировать четкие стандарты измерения и анализа обязательств по нулевым выбросам негосударственных игроков".

"Мы должны делать больше для защиты уязвимых сообществ от очевидной опасности изменения климата. За последнее десятилетие около 4 млрд людей пострадали от связанных с климатом катастроф", - отметил Гутерриш.

Коалиции по декарбонизации

По его словам, развитые страны и формирующиеся экономики должны создавать коалиции для декарбонизации и поэтапного отказа от угля.

"Я призываю развитые страны и формирующиеся экономики выстроить условия для создания финансовых и технологических условий, чтобы активизировать декарбонизацию и поэтапный отказ от угля", - сказал генсек ООН.

По словам Гутерриша, развивающиеся экономики должны также предпринять больше для эффективного сокращения выбросов. "Нам нужен максимум амбиций от всех стран и на всех направлениях, чтобы конференция в Глазго была успешной", - отметил генсек.

О конференции

1 ноября в Глазго начнет свою основную работу 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, она продлится две недели. Конференция должна была пройти еще в прошлом году, однако сроки ее проведения были сдвинуты из-за пандемии COVID-19. Для участия в работе форума в Глазго прибудут около 20 тыс. человек, в том числе главы государств и правительств более чем 120 стран. Как ожидается, на ней будет обсуждаться вопрос ужесточения обязательств стран по борьбе с выбросами парниковых газов.