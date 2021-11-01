Полиция проверяет сведения о нарушении антиковидных мер на пленуме ростовского обкома КПРФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноября. /ТАСС/. Административная инспекция и полиция проверяют информацию о нарушениях санитарно-эпидемиологических правил участниками прошедшего накануне пленума ростовского обкома КПРФ. Об этом в понедельник сообщили в управлении информационной политики регионального правительства.

Ранее на странице Ростовского регионального отделения КПРФ в Instagram появились кадры с пленума обкома, на которых видно, что участники заседания не соблюдают масочный режим.

"Административная инспекция и полиция проверяют информацию о нарушениях санитарно-эпидемиологических правил при проведении пленума обкома КПРФ 31 октября текущего года. В случае подтверждения данной информации, будет составлен соответствующий протокол о привлечении организаторов к ответственности", - говорится в сообщении.

В свою очередь в региональном отделении КПРФ опровергли ТАСС информацию о несоблюдении антиковидных требований. "Ничего такого не было, все меры соблюдались", - отметил первый секретарь ростовского обкома КПРФ Евгений Бессонов.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов России и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 156 717, выздоровели после заражения 132 506 человек, умерли 7 778. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,04. В области ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий населения.