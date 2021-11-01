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Пандемия COVID-19

Мишустин заявил, что необходимо снизить темпы заболеваемости ковидом

По словам премьер-министра, также необходимо выровнять нагрузку на систему здравоохранения

ТАСС, 1 ноября. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что сейчас главное - снизить темпы заболеваемости ковидом и выровнять нагрузку на систему здравоохранения. Он сообщил, что правительство выделило почти 11 млрд рублей на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом. Также кабмин выделит более 5 млрд руб. на закупку оборудования, чтобы восполнить нехватку кислорода в больницах.

По словам премьер-министра, в регионах должен быть обеспечен необходимый запас вакцин от ковида, вакцинация должна идти без столпотворений. 

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Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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