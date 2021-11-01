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Пандемия COVID-19
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Мурашко заявил, что введение нерабочих дней улучшило ситуацию с коронавирусом

Министр назвал режим нерабочих дней эффективной мерой, отметив, что это фактически дает регионам второе дыхание

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Введение нерабочих дней и ограничительные мероприятия улучшили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России. Об этом в понедельник заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Хочу отметить, что именно период дополнительных выходных дней, ограничительные мероприятия повлияли на ситуацию. Это позволяет нам надеяться, что нагрузка на систему здравоохранения начнет снижаться", - сказал он на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Министр назвал режим нерабочих дней, объявленный президентом, эффективной мерой, отметив, что это фактически дает регионам второе дыхание.

Последствия "дельты"

Число пациентов с ковидом, которым требуется госпитализация, в России возросло по сравнению с предыдущими волнами из-за распространения штамма "дельта", отметил глава Минздрава.

"Мы видим, что в связи с распространением штамма "дельта" все-таки количество лиц, требующих госпитализации, тяжелого течения и у лиц молодого возраста выше, чем в предыдущие волны, но вакцинация позволяет избежать госпитализации во многих случаях", - сказал он.

При этом лекарств для пациентов с коронавирусом закуплено достаточно во всех регионах России, отметил Мурашко. По его словам, в некоторых субъектах были решены организационные вопросы доставки и своевременного назначения препаратов от ковида. "Это позволяет избежать в том числе и госпитализации, и тяжелых осложнений", - подчеркнул он.

Министр также сообщил, что около 1,38 млн россиян с коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей.

"Сегодня 1,376 млн пациентов находятся на курации медицинских работников под наблюдением. Этих пациентов стало на 3,6 тыс. человек меньше, чем днем ранее", - сказал он.

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