Мурашко заявил, что введение нерабочих дней улучшило ситуацию с коронавирусом

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Введение нерабочих дней и ограничительные мероприятия улучшили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России. Об этом в понедельник заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Хочу отметить, что именно период дополнительных выходных дней, ограничительные мероприятия повлияли на ситуацию. Это позволяет нам надеяться, что нагрузка на систему здравоохранения начнет снижаться", - сказал он на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Министр назвал режим нерабочих дней, объявленный президентом, эффективной мерой, отметив, что это фактически дает регионам второе дыхание.

Последствия "дельты"

Число пациентов с ковидом, которым требуется госпитализация, в России возросло по сравнению с предыдущими волнами из-за распространения штамма "дельта", отметил глава Минздрава.

"Мы видим, что в связи с распространением штамма "дельта" все-таки количество лиц, требующих госпитализации, тяжелого течения и у лиц молодого возраста выше, чем в предыдущие волны, но вакцинация позволяет избежать госпитализации во многих случаях", - сказал он.

При этом лекарств для пациентов с коронавирусом закуплено достаточно во всех регионах России, отметил Мурашко. По его словам, в некоторых субъектах были решены организационные вопросы доставки и своевременного назначения препаратов от ковида. "Это позволяет избежать в том числе и госпитализации, и тяжелых осложнений", - подчеркнул он.

Министр также сообщил, что около 1,38 млн россиян с коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей.

"Сегодня 1,376 млн пациентов находятся на курации медицинских работников под наблюдением. Этих пациентов стало на 3,6 тыс. человек меньше, чем днем ранее", - сказал он.