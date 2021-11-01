Попова: случаи выявления в России штаммов коронавируса "лямбда" и "мю" единичны

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Случаи выявления штаммов нового коронавируса "лямбда" и "мю" в России единичны, они не имеют распространения в стране, однако мониторинг за ними продолжается, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Единичные случаи штаммов "лямбда" и "мю" сегодня не имеют распространения на территории РФ, но мы оставляем это под жесточайшим контролем в соответствии с поручением президента РФ", - сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Прирост заболевших

Темпы роста заболеваемости ковидом в России снизились, но говорить о стабилизации ситуации пока рано, заявила Попова. "Несмотря на то, что темп прироста [заболеваемости] снизился, но база так велика, что говорить о стабилизации процесса пока, безусловно, рано", - сказала она.

Попова уточнила, что темп прироста заболеваемости коронавирусом в РФ на 43-й неделе с начала года составил 8,7%.

Глава ведомства также сообщила, что превышение среднероссийских показателей по заболеваемости ковидом отмечается в 31 регионе России.

Ситуация в регионах

Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в 78 регионах России, а снижается только в двух - Калмыкии и Карелии.

"Рост заболеваемости сохраняется в 78 субъектах от 2% и выше, стабилизация [наблюдается] в пяти, и снижение заболеваемости - в двух субъектах РФ, это Республика Калмыкия (минус 5%) и Республика Карелия (минус 17,5%), здесь эпидпроцесс более устойчив и стабилен", - сказала глава Роспотребнадзора.

По ее словам, превышение среднероссийских показателей по заболеваемости ковидом на 15% и выше фиксируется в 12 регионах.

"Что демонстрирует более тяжелую эпидситуацию, это [то, что] в 12 регионах есть и превышение значимое - более 15% среднероссийского показателя - и сохраняющиеся темпы прироста [заболеваемости]. Это Самарская, Ульяновская, Новгородская, Брянская, Смоленская, Мурманская области, Республика Хакасия, Хабаровский край, Забайкальский край, Республика Коми, Калининградская область и Орловская область", - сказала она.

Заболеваемость среди детей

По словам Поповой, заболеваемость новой коронавирусной инфекцией среди детей в возрасте от 7 до 18 лет в России снизилась, при этом рост продолжается среди граждан старше 65 лет.

"Хочу также отметить снижение заболеваемости среди детей от 7 до 18 лет, темп прироста здесь практически равен нулю. Но те меры, которые мы начали предпринимать, они должны оставаться и, возможно, усиливаться", - сказала она.

При этом она добавила, что максимальные показатели прироста заболеваемости остаются среди лиц старшего возраста.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 246,8 млн человек, более 5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 554 192 случая заражения, выздоровели 7 381 726 человек, умерли 239 693. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.