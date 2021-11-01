Ученые МЧС прогнозируют лавины и снегопады на этой неделе в Сибири и на Дальнем Востоке

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России прогнозируют сход лавин на территории ряда регионов России. Об этом ТАСС сообщили в институте.

"С ростом снежного покрова в горных районах Сибирского федерального округа, по прогнозам ученых, повышаются риски схода единичных снежных лавин на территориях: Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей, Республик Хакасия, Алтай и Тыва. В Дальневосточном федеральном округе такие же риски прогнозируются в горных районах Чукотского автономного округа, Магаданской области, Республики Саха (Якутия) и Камчатском крае", - сказали в ведомстве.

По последним данным, на юге Сибири толщина выпавшего снега составляет до 45 см. Сотрудники ВНИИ ГОЧС рекомендовали местным властям информировать население и туристов об опасности схода лавин в горах, а в некоторых районах - запретить посещать их.

Также в Бурятии, Забайкалье, Красноярском крае, Архангельской и Мурманской областях прогнозируются метели и гололедица. Это может привести к сбоям в работе систем жизнеобеспечения населения, отметили в институте. Кроме того, в Сахалинской, Иркутской областях и Приморском крае порывы ветра до 30 м/с могут вызвать аварии на объектах энергетики.