Мурашко заявил, что вопрос с нехваткой вакцины "Спутник Лайт" в регионах решен

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Вакцина "Спутник Лайт" доставляется по всей России, вопрос с ее нехваткой в некоторых регионах страны решен. Об этом в понедельник заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Вакцина доступна. Были некоторые вопросы по своевременности доставки одной из вакцин. Они в субботу-воскресенье также разрешены. И сегодня отправка идет везде", - сказал он на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве.

Как отметил Мурашко, доступность вакцины сейчас обеспечена во всех субъектах России. "Таким образом, сегодня все больше людей делают выбор в пользу защиты. Мы обеспечили доступность", - подчеркнул он.

Статистика вакцинации

Более 58,5 млн человек в России получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения. Прививки от коронавирусной инфекции в России ежедневно делают более 650 тыс. человек.

"По вакцинации я хотел бы отметить, что также принимаемые меры сегодня увеличили объемы вакцинации населения, и мы выходим уже на цифры выше 650 тыс. человек в сутки. Для системы здравоохранения это не вызывает никаких затруднений", - сказал он. Более 58,5 млн человек в России получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, сообщил Мурашко .

Мурашко сообщил, что темпы вакцинации в девяти субъектах РФ являются недостаточными.

"Мы отметили также в том числе недостаточный уровень вакцинации населения, особенно хотелось бы отметить категорию лиц старшего возраста, старше 60 лет, поскольку именно у них развиваются тяжелые осложнения, подчас приводящие к необратимым последствиям для здоровья", - сказал министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с коронавирусом, для оказания медикам помощи.