Попова призвала не ждать немедленного эффекта от принятых ограничительных мер

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Эффект от принятых ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом, не наступит немедленно, для этого нужно время. Об этом в понедельник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Я бы хотела обратить внимание еще и на то, что эффект от принятых уже мер не наступит немедленно, для этого нужно время, не меньше одной инкубации, скорее всего, понадобится большее время", - сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Охват тестированием

Как рассказала Попова, охват населения РФ тестированием на новую коронавирусную инфекцию в сутки составил более 400 на 100 тыс. человек, наивысший показатель отмечается в Москве - 700 тестов соответственно.

"Увеличилось еще тестирование. На прошлой неделе в среднем за неделю это было 407 [тестов] на 100 тыс. населения, на прошедшей, 43-й [неделе], это - 424 [теста] . Максимальный показатель, очень высокий, по Москве - это почти 700 [тестов] на 100 тыс. населения, выявляемость достаточно высокая", - сказала она

Жители чаще всего обращаются на горячую линию Роспотребнадзора с жалобами на задержку выдачи результатов тестов на коронавирус в пяти регионах России - Челябинской, Свердловской, Калужской, Липецкой и Пензенской областях.

"Очень важно своевременно передавать результаты тестов людям. На горячую линию Роспотребнадзора на сегодняшнюю дату поступило 2 157 обращений и, к сожалению, наибольшее число жалоб на задержку результатов остается в Челябинской, Свердловской, Калужской, Липецкой и Пензенской областях", - сказала она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 246,8 млн человек, более 5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 554 192 случая заражения, выздоровели 7 381 726 человек, умерли 239 693. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.