Посещение ТРЦ по QR-кодам продлили в Ивановской области до особого распоряжения

ТАСС, 1 ноября. Посещение торговых центров по QR-кодам и паспортам вакцинации, которые изначально ввели на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, будет действовать в Ивановской области до особого распоряжения. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

"До особого распоряжения будет продлен режим допуска в торговые центры и культурные учреждения, то есть вход либо по QR-кодам или сертификатам о вакцинации или справкам о наличии антител", - сказал Фокин.

Систему QR-кодов для посещения торговых центров, музеев, филармонии и некоторых других учреждений культуры ввели в Ивановской области 29 октября. С 25 октября в регионе начались каникулы в школах, а колледжи, вузы и образовательные центры ушли на дистанционное обучение.

В Ивановской области первым компонентом вакцины привились 372 687 человек, это 54% от плана. Еженедельно медики выявляют в среднем около 1,5 тыс. новых случаев пневмонии, что, по данным регионального департамента здравоохранения, почти в 15 раз больше, чем регистрировалось в 2019 году. Растет число пациентов на искусственной вентиляции легких: их сегодня 140, это максимум за все время пандемии, на кислородной поддержке находятся 1 558 человек.