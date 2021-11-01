Роспотребнадзор не разрешал допуск в музеи Ленобласти с иностранными прививками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Региональное управление Роспотребнадзора не давало допуска в музеи Ленинградской области посетителям, привитым от коронавируса зарубежными вакцинами, сообщается на сайте ведомства. Власти региона отмечают, что при допуске иностранцев в музеи речь пока идет об индивидуальном подходе.

Ранее пресс-служба областного правительства сообщила, что на еженедельном аппаратном совещании у губернатора Александра Дрозденко при участии главного санитарного врача по Ленинградской области Ольги Историк в понедельник было принято решение о том, что в музеи и театры Ленинградской области можно будет попасть посетителям, имеющим QR-коды импортных прививок от COVID-19.

"Никаких изменений в ранее принятые ограничения, определяющие порядок допуска в музеи посетителей, не планируется. Допуск посетителей в музеи, расположенные на территории Ленинградской области, привитых иностранными вакцинами, не разрешен и не согласовывался с руководителем управления", - говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора.

Как пояснила ТАСС председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен, при допуске иностранцев в музеи речь пока идет об индивидуальном подходе к таким посетителям. "Музеи будут пускать с иностранными QR-кодами, но никаких изменений в документацию вносить не предполагается", - сказала она.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой сказал журналистам, что вопрос о допуске иностранцев в музеи и театры возник по итогам первых выходных, когда в области начала действовать система QR-кодов. "Мы столкнулись с тем, что к нам пришли несколько человек - иностранцев, которые были вакцинированы иностранными вакцинами. <...> Мы решили не отказывать таким посетителям, и с сегодняшнего дня наши музеи могут принимать гостей с иностранными сертификатами", - сказал Цой. Он отметил, что пока речь идет о единичных случаях.

В Ленинградской области с 30 октября действует требование предъявления QR-кодов, которые подтверждают прохождение вакцинации от COVID-19 или факт заболевания, перенесенного менее полугода назад, для допуска в театры, кинотеатры, бассейны и фитнес-клубы.