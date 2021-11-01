В ставропольском селе впервые за 25 лет отремонтировали амбулаторию

ПЯТИГОРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Торжественное открытие врачебной амбулатории, которую построили 25 лет назад и ни разу не ремонтировали, состоялось в селе Обильном на Ставрополье. Об этом в понедельник сообщил глава Георгиевского городского округа Ставропольского края Андрей Зайцев.

"Сегодня в селе Обильном после капитального ремонта состоялось торжественное открытие врачебной амбулатории. Амбулатория обслуживает более 6 тыс. жителей села. Здание было построено еще в 1995 году, за 25 лет капитальный ремонт не проводился ни разу", - написал Зайцев в Instagram.

По его словам, обновили фасад, заменили кровлю, электрические сети, систему водоснабжения, отремонтировали внутренние помещения амбулатории, закупили новое медицинское оборудование и мебель.

"Помещения не узнать - теперь врачам и пациентам будет комфортно в светлых просторных кабинетах, оборудованных по необходимым стандартам. Проделанная работа - это еще один шаг в развитии здравоохранения округа, желаю, чтобы наши жители как можно меньше обращались к медикам по причине недугов, а приходили в новую амбулаторию исключительно в целях профилактики заболеваний", - отметил глава округа.