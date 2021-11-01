Для прохода в Мосгордуму ввели систему QR-кодов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Депутатам Мосгордумы для входа в здание парламентского центра не потребуется QR-код, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, перенесенный в течение шести месяцев COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест. При этом такие коды должны при входе предоставить сотрудники аппарата, помощники и советники депутатов столичного парламента, сообщил в понедельник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"По поводу прохода на территорию: да, проход на территорию московского парламентского центра осуществляется по QR-коду [для] тех, у кого они есть. Данный приказ не распространяется на депутатов Московской городской думы. Распространяется на сотрудников аппарата, помощников и советников депутата Московской городской думы, <...> а также посетителей", - сказал он в ходе заседания комиссии по организации работы думы Шапошников.

Специальные QR-коды в виде сертификатов для вакцинированных начали выдавать на сайте госуслуг с января 2021 года. При сканировании открывается страница на сайте Госуслуг, на которой высвечивается информация о действительности сертификата, инициалы и дата рождения владельца, а также первые две и последние три цифры серии и номера паспорта (их необходимо сверять с документами, удостоверяющими личность), а также дата, по которую действует сертификат. Аналогично работают и коды, выданные вакцинированным или переболевшим на сайте мэрии Москвы, но в этом случае не показывается номер паспорта.