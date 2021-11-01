Новые научные лаборатории появятся в более чем 80 организациях до конца 2021 года

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Более 80 организаций стали победителями конкурсного отбора на право создания молодежных научных лабораторий, всего до конца года в рамках нацпроекта "Наука и университеты" будут созданы 120 таких лабораторий. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба вице-премьера, заместителя председателя правительства России, сопредседателя оргкомитета по проведению Года науки и технологий Дмитрия Чернышенко.

"Как рассказал вице-премьер, конкурсный отбор был организован Минобрнауки и проходил с июля по сентябрь 2021 года среди научных организаций и вузов - участников научно-образовательных центров мирового уровня. Все заявки также прошли экспертизу Российской академии наук. Победителем конкурсного отбора стала 81 организация", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основными условиями участия в отборе было создание лаборатории, возраст руководителя которой не должен превышать 39 лет, а общая доля исследователей не старше этого возраста в коллективе должна составлять не менее 60%.

"В Год науки и технологий, объявленного президентом, в России появится 120 молодежных лабораторий. Они будут работать под руководством молодых и перспективных ученых, средний возраст научных сотрудников составит около 35 лет. Проводимые в них исследования позволят правительству более эффективно реализовать новые стратегические инициативы. Всего же до 2024 года в планах правительства организовать работу не менее 900 молодежных лабораторий, укомплектованных самым современным оборудованием. На их создание и содержание с 2021 по 2023 год будет направляться по 1,8 млрд рублей ежегодно", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что в предыдущие три года в научных организациях уже было создано 380 лабораторий. На сегодняшний день часть лабораторий уже открылась. Например, в Кемеровском государственном университете приступили к исследованиям по очистке воздуха от разных видов загрязнений. В новой лаборатории также планируется выстроить совместную работу с сотрудниками карбонового полигона "Кузбасс" по снижению промышленной экологической нагрузки в регионе.