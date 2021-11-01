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Пандемия COVID-19
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Мишустин призвал россиян минимизировать контакты в период нерабочих дней

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил россиян с пониманием отнестись к режиму нерабочих дней и минимизировать контакты.

"Еще раз хотел бы попросить всех граждан с пониманием отнестись к нерабочим дням. Надо минимизировать контакты и, конечно, беречь свое здоровье", - призвал председатель правительства на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 в понедельник.

"Если мы вместе будем соблюдать меры предосторожности и вакцинироваться, то сможем остановить рост числа заболевших", - уверен глава кабинета министров.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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