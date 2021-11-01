Новогоднее оформление Петербурга посвятят 350-летию со дня рождения Петра I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Новогоднее оформление в Санкт-Петербурге посвятят 350-летию со дня рождения Петра I. Город украсят декорациями в имперском стиле XVII-XVIII веков. Об этом в понедельник сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

"В 2022 году мы празднуем 350-летие Петра I - великого императора, подарившего нам этот праздник. Именно поэтому в концепции сочетаются символизм европейского Рождества и имперского стиля петровского периода, отсылающего к первым городским дворцам и ангелу на шпиле Петропавловской крепости. Обновление коснется основных магистралей города, а также удаленных от центра районов", - написал он.

Пиотровский добавил, что любой желающий может посмотреть примеры украшений на портале "Культура Петербурга", где указана общая концепция, формы наружных украшений, варианты световых решений и применения растений. На сайте также есть рекомендации по декорированию балконов и витрин, ярмарок и новогодних лавок. При разработке дизайна одним из важных условий было соблюдение гармонии между выбранным стилем и обликом города.