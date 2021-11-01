В "Единой России" предложили выделить субсидии движению "Бессмертный полк"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева (фракция "Единая Россия") предложила выделить субсидии движению "Бессмертный полк России", Национальному мониторинговому центру помощи пропавшим и пострадавшим детям, а также общественной организации "Российский Красный Крест".

"На высоком уровне [в бюджете] сохраняется строчка фонда поддержки президентских грантов, сегодня огромное количество НКО финансируется через фонд президентских грантов. <…> Мы предлагаем включить еще несколько организаций, которые на сегодня зарекомендовали себя. Во-первых, "Бессмертный полк России", <…> Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям и старейшую (ей 154 года) в России организацию - "Российский Красный Крест". Я бы просила поддержать эти начинания", - сказала Тимофеева в понедельник на совещании по обсуждению поправок партии "Единая Россия" ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы.

Политик подчеркнула, что будет настаивать, чтобы дополнительные средства направлялись "на работу некоммерческого сектора, некоммерческих организаций".

Пресс-служба партии "Единая Россия" в своем Telegram-канале отметила, что "Бессмертный полк России", "Российский Красный Крест", Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям" - общероссийские общественные организации, "до этого не получавшие субсидии".