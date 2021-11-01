Около 300 детей с коронавирусом госпитализировали в Москве в тяжелом состоянии

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Порядка 300 детей с коронавирусной инфекцией находятся в больницых Москвы в тяжелом состоянии. Об этом сообщила в понедельник депутат Мосгордумы, член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

"Каждый день к нам обращаются люди, которые молят о помощи - помочь тем, кто у нас сегодня в больницах. У нас 300 детей лежит в тяжелом состоянии", - сказала Стебенкова в ходе заседания комиссии по координации работы думы.

Она уточнила ТАСС, что в тяжелом состоянии с коронавирусной инфекцией в больницах Москвы находятся 298 детей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число заболевших ковидом детей в Москве в новую волну пандемии значительно выросло по сравнению с предыдущей, их практически в 2-3 раза больше, смертность среди детей также увеличилась. Заммэра столицы Анастасия Ракова заявляла, что порядка 200 тыс. детей в Москве заболели коронавирусом за все время пандемии, при этом ежесуточный прирост числа несовершеннолетних пациентов достиг 1 тыс. По словам мэра, в связи с этим в столице разработали и ввели новые наборы лекарств и протоколы лечения для детей с хроническими заболеваниями, которые заразились коронавирусом.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в городе проводится исследование безопасности и эффективности вакцины "Гам-ковид-вак М" ("Спутник V") для несовершеннолетних. В I этапе исследования приняли участие 99 подростков (56 мальчиков и 43 девочки) в возрасте 12-17 лет. Оба компонента исследуемой вакцины получили 92 добровольца. В настоящее время проводится предварительный отбор добровольцев на второй этап исследования.