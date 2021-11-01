В Волгограде заработал первый мобильный информационный центр для туристов

ВОЛГОГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Передвижной туристический информационный центр "Альтернатива" (ПТИЦА) впервые заработал в Волгоградской области благодаря грантовой поддержке Федерального агентства по туризму, сообщил в понедельник ТАСС руководитель проекта Владимир Дронов.

"Это первый передвижной информационный туристический центр в России. Цель проекта - привлечь внимание к Волгограду, дать максимальную информацию про город и регион, заинтересовать туристов, чтобы они еще раз приехали или остались у нас подольше. В Волгограде и области много интересных мест, не только военно-патриотических. Это природные парки, православные святыни, а также маршруты для отдыха с детьми", - сказал он.

Благодаря грантовой поддержке проектов по развитию внутреннего и въездного туризма авторы мобильного центра получили более 2,7 млн рублей на реализацию своей идеи. Еще около 870 тыс. рублей добавили из средств компании, подавшей заявку на грант. На эти деньги закупили и доработали микроавтобус - непосредственно сам передвижной центр, изготовили карты Волгограда и области с достопримечательностями, информационные буклеты на нескольких языках, выставочные стенды, создали сайт и др.

Мобильный офис ПТИЦА работает в местах с наибольшим потоком туристов - сейчас у Мамаева кургана, площади Павших Борцов, музея-панорамы "Сталинградская битва". По словам собеседника агентства, ежедневно через турцентр проходит от 30 до 50 жителей и гостей Волгограда, которые запрашивают информацию об интересных местах, отелях и кафе.

"Я работаю в туризме больше 25 лет. В советское время в Волгоград приезжало до 2 млн туристов, было огромное количество детей. Детские группы записывались за полгода, чтобы их приняли. У нас был единственный в стране туристический вокзал, когда поезда к нам приходили и люди ночевали в них, а здесь ходили на экскурсии", - отметил Владимир Дронов, добавив, что ему хотелось бы возродить туристическую привлекательность Волгоградской области.