Блокпосты в Севастополе прекращают работу

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Севастополя приняли решение снять блокпосты на въезде в город, хотя планировалось, что они будут работать все нерабочие дни до 7 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в понедельник на заседании правительства.

"Полноценно отработали посты, достигнут тот эффект, который был необходим - снижение туристического потока. Сейчас в большей степени они приносят сложности севастопольцам, которые защищены прививкой и которым нужно выехать и въехать в город. Я предлагаю <…> сегодня работу блокпостов завершить", - сказал глава региона.

Развожаев поблагодарил всех, кто участвовал в обеспечении работы пропускных пунктов. "Работа принесла результаты, мы сейчас уже видим, что роста [заболеваемости] нет, наступила стабилизация. Ситуация пока тяжелая, но есть косвенные данные, которые говорят, что после окончания нерабочих мы дней мы эту ситуацию сможем переломить", - отметил он.

По данным пресс-службы правительства, посты будут сняты в полночь.

О других мерах

Глава региона отметил, что касательно других мер решение будет принято позднее.

"В конце недели, 5-6 ноября, проведем очередной оперативный штаб, чтобы подвести итоги мер, которые приняты, рассмотреть предложения главного санитарного врача по Республике Крым и городу Севастополю, а также рассмотреть, в каком объеме будут сохраняться антиковидные меры с 8 числа, принятые на нерабочие дни", - сказал Развожаев.

В период с 30 октября по 7 ноября в городе был введен ряд санитарных мер - в том числе были закрыты все магазины, кроме продуктовых и торгующих товарами первой необходимости, не работают предприятия сферы услуг и досуга, точкам общепита разрешено работать только в формате доставки или навынос. При этом ранее были запрещены очные занятия организаций дополнительного образования и спортивных секций, школьники находятся на каникулах с середины октября.

Ситуация в Севастополе

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября, в последние дни количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум, превысив 300 в сутки. Также растет число погибших. Одиннадцатого октября власти решили продлить режим повышенной готовности из-за пандемии до декабря и ужесточить ограничения.

С 30 октября на въездах в город и железнодорожном вокзале действовали блокпосты. Жителям любых других регионов, даже тесно связанных с Севастополем, необходимо было предъявить один из двух документов: сертификат о вакцинации или справку о недавно перенесенном коронавирусе. Такие же правила действовали для жителей Севастополя, желающих в эти дни выехать за его границы или въехать в город.