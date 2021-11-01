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Минздрав разработал порядок медосвидетельствования на противопоказания к владению оружием

В частности, процедуру будут проводить исключительно государственные медорганизации по месту жительства гражданина

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Минздрав России разработал порядок проведения медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний к владению оружием, в том числе внеочередного, если у гражданина при проведении медосмотра или оказании медпомощи были выявлены заболевания, несопоставимого с владением оружия. Соответствующий проект приказа опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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"Процедура медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием будет проводиться исключительно медорганизациями государственной и муниципальной систем здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина, в объем медосвидетельствования наряду с химико-токсикологическими исследованиями наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов включено психиатрическое освидетельствование, заключения по результатам освидетельствования формируются в форме электронного документа и размещаются в федеральном реестре документов, содержащем сведения о результатах медосвидетельствования, который ведется в единой системе в сфере здравоохранения, информация об оформленных медицинских заключениях передается в Росгвардию", - следует из пояснительной записки.

Указывается также, что порядок предусматривает проведение внеочередного медицинского освидетельствования в случае выявления у гражданина, являющегося владельцем оружия, заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием.

"Проект приказа устанавливает, что медицинское освидетельствование проводится в целях установления у гражданина РФ, намеревающегося владеть оружием, наличия (отсутствия) заболеваний, включенных в перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, утвержденный постановлением правительства РФ", - сказано в пояснении к проекту.

В случае утверждения приказа он вступит в силу с 1 марта 2022 года и будет действителен до 1 марта 2028 года.

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