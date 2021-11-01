Волонтеры Петербурга в ходе акции #МыВместе раздали пенсионерам продукты и лекарства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Региональный штаб всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе возобновил деятельность в Санкт-Петербурге. В понедельник волонтеры доставили продуктовые наборы, лекарства и предметы первой необходимости пенсионерам, которые из-за пандемии оказались в затруднительном положении.

"В Санкт-Петербурге возобновил работу региональный штаб всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Сегодня помимо волонтеров, оставшихся с нами с "первой волны", изъявили желание поучаствовать в программе более 400 новых добровольцев. И это очень здорово, что в городе все больше людей искренне хотят помочь нуждающимся, находят для этого время и возможности", - отметил председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный.

Бесплатные продуктовые наборы подготовлены всероссийским благотворительным фондом продовольствия "Русь". Набор состоит из крупы, чая, печенья, муки, молочной продукции и других продуктов первой необходимости.

"Уже второй год фонд продовольствия "Русь" поддерживает нуждающихся: оказывает помощь продуктами питания для пожилых и для семей с детьми", - напомнила руководитель окружного отделения благотворительного фонда "Русь" по СЗФО Диана Кропотина.

"Мне очень приятно быть волонтером акции #МыВместе. Это очень важно в современном мире, когда пожилые люди взамен на помощь отдают душевное тепло, благодарность и любовь к молодежи. Глаза пенсионеров светятся от счастья, и это главное", - сказала Ирина Германова, волонтер регионального штаба акции #МыВместе.

"Я очень благодарна за то, что ребята так быстро доставили мне нужные продукты. Мы, петербуржцы, ленинградцы, люди, которые хорошо знают, что такое блокада, тяжело переживаем за ближних и всегда готовы им помочь. Хорошо, что современной молодежи близки эти чувства", - поделилась впечатлениями от акции пенсионерка Ирина Пивоварова.

Добровольческий штаб #МыВместе был создан в 2020 году на базе Центра городских волонтеров. С весны прошлого года к движению присоединились более 5 500 волонтеров.