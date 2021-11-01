Минздрав Ирака одобрил вакцинацию детей с 12 лет препаратом от Pfizer

КАИР, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Ирака разрешило использовать препарат американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 12 лет и старше. Соответствующее заявление опубликовала в понедельник пресс-служба ведомства в Facebook .

Отмечается, что решение было принято в соответствии с рекомендациями научно-консультативного комитета иракского Минздрава и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая недавно одобрила применение препарата для вакцинации детей этой возрастной группы.

Кампания по вакцинации населения от COVID-19 началась в Ираке в конце марта. Власти одобрили к применению вакцины от коронавируса производства китайской фирмы Sinopharm, компаний Pfizer и BioNTech, а также британско-шведского производителя AstraZeneca. Кроме того, 4 марта Российский фонд прямых инвестиций объявил о регистрации иракским Минздравом вакцины "Спутник V".

По последним данным, в стране с населением около 40,2 млн человек выявлен 2 056 401 случай заражения коронавирусом, лечение проходят 28 860 человек, зафиксировано 23 196 летальных исходов. 5 953 718 жителей Ирака получили вакцину от коронавируса.