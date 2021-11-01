Челябинские власти предложили уход за женщиной, которая попала на видео с издевательствами

ЧЕЛЯБИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство социальных отношений Челябинской области предложило различные варианты ухода за пожилой женщиной с деменцией, которая попала на выкладываемые в сеть видео с издевательствами. Об этом говорится в материалах, распространенных пресс-службой министерства в понедельник.

Накануне сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Челябинской области доложить об обстоятельствах издевательств над пожилой женщиной.

"Сегодня состоялся межведомственный выезд по месту жительства семьи с участием представителей прокуратуры, Следственного комитета России, органов опеки и участкового терапевта. <…> Родственникам предложили все возможные варианты для того, чтобы обеспечить достойный круглосуточный уход: услуги социального работника на дому и бесплатную сиделку, а также место в стационарном учреждении", - говорится в материалах.

Уточняется, с бабушкой проживают дочь, внучка и ее муж. Непосредственный уход осуществляет дочь, которая, по ее словам, не знала о съемках видеороликов для соцсети. Бабушка в судебном порядке не признавалась недееспособной, опекунство над ней не устанавливалось.

По данным министерства, женщина находится в ухоженном состоянии, личные вещи чистые, ей предоставляется полноценное питание. Участковый врач подтвердила отсутствие телесных повреждений. Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что двое местных жителей показывают пожилую женщину, страдающую деменцией, во время ежедневных прямых эфиров в интернете, унижают пожилого человека, смеются над ее состоянием. Следственные органы СК России по Челябинской области по этому факту организовали процессуальную проверку. При проверке следователи установят, имеются ли в действиях указанных лиц признаки преступления, предусмотренного ст. 117 "Истязание" УК РФ.