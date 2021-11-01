Власти Вологодской области рассчитывают достичь коллективного иммунитета в декабре

ВОЛОГДА, 1 ноября. /ТАСС/. Охват вакцинацией от коронавируса в Вологодской области существенно увеличился за прошедшую неделю - прививки делают до 5,5 тыс. человек в сутки. При сохранении таких темпов коллективного иммунитета удастся достичь во второй половине декабря этого года, сообщил в понедельник заместитель руководителя регионального оперштаба Алексей Плотников.

"Сейчас вакцинация в Вологодской области проходит серьезными темпами. На прошлой неделе мы увидели еще большее увеличение темпов по сравнению в предыдущей неделей, ежедневно делали от 5 тыс. до 5,5 тыс. прививок. В [минувшие] субботу и воскресенье - около 4 тыс. При таких темпах рассчитываем, что достигнем коллективного иммунитета во второй половине декабря этого года. Будем надеяться, что граждане будут прививаться, тогда мы выйдем из эпидпроцесса и сможем дальше спокойно жить без колебаний волн коронавируса", - сказал Плотников, отвечая на вопросы жителей региона в прямом эфире во "ВКонтакте".

Он разъяснил ситуацию с однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". "Ее было достаточно много, накопилось, пока были низкие темпы вакцинации в регионе. В ближайшие две недели, по данным Минздрава РФ, отгрузок не планируется. После дополнительных исследований и изучений Минздравом в официальные методички по вакцинации внесены изменения от 30 октября, в них четко указано, что "Спутник Лайт" должен использоваться для повторной вакцинации ранее привитых или переболевших через шесть месяцев после выздоровления. Это бустерная вакцина, которая позволяет стимулировать уже имеющийся иммунитет <...>. При этом для первичной вакцинации Минздрав России рекомендует двухкомпонентные вакцины, а для повторной может использоваться любая, имеющаяся в распоряжении", - разъяснил Плотников.

По его данным, запас вакцины "Спутник Лайт" практически исчерпан. "Спутник Лайт" остался в очень небольших остатках. В Вологде и Череповце его практически нет, нет и более чем в половине районов. Надеемся, что отгрузки вакцины пойдут и к нам. В других регионах ситуация обстоит аналогичным образом. В настоящее время все мощности направлены на выработку вакцины "Спутник V", потому что первично привить людей нам предстоит в большем количестве", - пояснил замруководителя оперштаба.

В регионе также существенно нарастили объем тестирования на коронавирус, добавил он.

На 1 ноября в Вологодской области выявлено 78 643 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 361 заболевший. Выздоровели 70 373 человека, умерли 2 205. На 31 октября более 393 тыс. человек привиты первым компонентом или однокомпонентной вакциной, или более 44% взрослого населения области.