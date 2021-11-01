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В Северной Осетии закупят контейнеры для раздельного сбора мусора на 10,2 млн рублей

Средства выделили в рамках национального проекта "Экология"

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 ноября. /ТАСС/. Северная Осетия получит более 10 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды республики.

"Минприроды России заключило с 46 регионами соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Северная Осетия получит 10,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Средства выделены в рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология".

Важность перехода к экономике замкнутого цикла обозначил президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что мусорная реформа - это большая работа, которая ведется по всей стране.

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Северный КавказСеверная Осетия
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