В одном из регионов России продлили нерабочие дни. Главное о коронавирусе за 1 ноября

Более 200 единиц цифровой техники получат школы Зольского района КБР по нацпроекту

В рамках реализации нацпроекта "Образование" для каждой школы предусмотрено по 28 ноутбуков и по одному многофункциональному и мобильному управляемому устройству

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