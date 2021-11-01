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Все новости
В одном из регионов России продлили нерабочие дни.
В одном из регионов России продлили нерабочие дни.
В одном из регионов России продлили нерабочие дни.
В одном из регионов России продлили нерабочие дни.
В одном из регионов России продлили нерабочие дни.
Пандемия COVID-19

В одном из регионов России продлили нерабочие дни. Главное о коронавирусе за 1 ноября

© Эрик Романенко/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 8 554 192 случая заражения, из них новых — 40 402. За сутки умерли 1 155 человек. За весь период — 239 693.
  • В России третий день выявляют более 40 000 заболевших ковидом в сутки.
  • Владимир Путин назвал очень сложной ситуацию с распространением коронавируса в России.
  • Вопрос с нехваткой вакцины "Спутник Лайт" в регионах решен, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
  • Новгородская область первой в России продлит нерабочие дни.
  • Бизнес в России освободили от контрольно-надзорных проверок в нерабочие дни.
  • Начался прием заявок от бизнеса на новые "антикризисные" гранты.
  • В России выявили три случая заражения штаммом "мю" и один "лямбдой".
  • В Group-IB отметили рост числа предложений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации.
  • Эксперты рассказали, когда онкобольным лучше прививаться от ковида.
  • Эксперт: заболеваемость детей ковидом колеблется от 1% до 12% в зависимости от региона РФ.
  • Эксперт: число возможных волн пандемии COVID-19 зависит от темпов вакцинации.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 824 494 случая заражения, из них новых — 7 103.
  • Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной.
  • Волонтеры в столице помогают почти 3 млн пожилых людей на самоизоляции.
  • Парк "Мастер Панин" могут закрыть на 90 дней за нарушение режима нерабочих дней.

Мир

  • Всего зафиксировано более 246,8 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В мире сделали более 7 млрд прививок от коронавируса.
  • В Токио впервые с мая 2020 года за день выявили менее десяти случаев заражения коронавирусом.
  • Первый за 590 дней международный рейс прибыл в аэропорт Сиднея.
  • ОАЭ одобрили препарат от Pfizer для вакцинации детей в возрасте от пяти до 11 лет.
  • Южная Корея отменила часть карантинных ограничений в рамках политики "жизни с COVID-19".
  • Киев перешел в красную зону карантина в связи с распространением коронавируса.
  • Сочетание вакцины Moderna и прививок от гриппа оказалось безопасным для пожилых пациентов.
  • В гвоздике нашли вещества, блокирующие размножение коронавируса.
Теги
Пандемия COVID-19
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