В одном из регионов России продлили нерабочие дни. Главное о коронавирусе за 1 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 8 554 192 случая заражения, из них новых — 40 402. За сутки умерли 1 155 человек. За весь период — 239 693.
- В России третий день выявляют более 40 000 заболевших ковидом в сутки.
- Владимир Путин назвал очень сложной ситуацию с распространением коронавируса в России.
- Вопрос с нехваткой вакцины "Спутник Лайт" в регионах решен, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
- Новгородская область первой в России продлит нерабочие дни.
- Бизнес в России освободили от контрольно-надзорных проверок в нерабочие дни.
- Начался прием заявок от бизнеса на новые "антикризисные" гранты.
- В России выявили три случая заражения штаммом "мю" и один "лямбдой".
- В Group-IB отметили рост числа предложений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации.
- Эксперты рассказали, когда онкобольным лучше прививаться от ковида.
- Эксперт: заболеваемость детей ковидом колеблется от 1% до 12% в зависимости от региона РФ.
- Эксперт: число возможных волн пандемии COVID-19 зависит от темпов вакцинации.
Москва
- Всего зафиксировано 1 824 494 случая заражения, из них новых — 7 103.
- Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной.
- Волонтеры в столице помогают почти 3 млн пожилых людей на самоизоляции.
- Парк "Мастер Панин" могут закрыть на 90 дней за нарушение режима нерабочих дней.
Мир
- Всего зафиксировано более 246,8 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В мире сделали более 7 млрд прививок от коронавируса.
- В Токио впервые с мая 2020 года за день выявили менее десяти случаев заражения коронавирусом.
- Первый за 590 дней международный рейс прибыл в аэропорт Сиднея.
- ОАЭ одобрили препарат от Pfizer для вакцинации детей в возрасте от пяти до 11 лет.
- Южная Корея отменила часть карантинных ограничений в рамках политики "жизни с COVID-19".
- Киев перешел в красную зону карантина в связи с распространением коронавируса.
- Сочетание вакцины Moderna и прививок от гриппа оказалось безопасным для пожилых пациентов.
- В гвоздике нашли вещества, блокирующие размножение коронавируса.