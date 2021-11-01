Новую ПЦР-лабораторию для тестирования на коронавирус откроют в Липецкой области в декабре

В понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об обращениях на горячую линию ведомства с жалобами на задержку выдачи результатов тестов на коронавирус в пяти регионах России - Челябинской, Свердловской, Калужской, Липецкой и Пензенской областях.

ТАСС, 1 ноября. Власти Липецкой области откроют в декабре новую лабораторию для ускорения тестирования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Также для быстрой диагностики закуплены 42 тыс. экспресс-тестов, сообщила ТАСС в понедельник пресс-служба администрации региона.

"В декабре за счет средств области будет открыта новая ПЦР-лаборатория в составе Грязинской ЦРБ мощностью до 400 исследований в сутки, идет процедура закупки дополнительного лабораторного оборудования для действующих лабораторий, что позволит существенно сократить сроки ожидания лабораторного обследования", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, в регионе работают 10 лабораторий для тестирования жителей на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, в том числе четыре созданы в государственной лечебной сети, две - в составе лаборатории федерального подчинения и четыре - в лаборатории в негосударственных медорганизациях в других регионах, куда доставляют взятый в Липецкой области биологический материал. Суточная мощность государственных лабораторий составляет 3 500 исследований в сутки.

"В связи с ростом числа заболевших <...> потребность в ПЦР-диагностике за последний месяц резко возросла. Охват тестированием в регионе составляет более 320 на 100 тыс. населения. В целях сокращения срока ожидания результата лабораторного обследования, повышения охвата тестированием населения дополнительно приобретено 42 тыс. тестов для экспресс-диагностики на антиген SARS-CoV-2 для дифференциальной диагностики ОРВИ и COVID-19 для амбулаторно-поликлинической службы и скорой помощи. В настоящее время 21,7 тыс. тестов уже использовано, планируются дополнительные закупки", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Липецкой области введена обязательная вакцинация работников разных сфер деятельности, привито 518,8 тыс. человек, в том числе двукратно 447,2 тыс. человек (71,6% от плана по вакцинации 80% взрослого населения региона, или 730 008 человек). С начала пандемии в Липецкой области выявлено 63 017 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 55 077 человек, 2 053 пациента умерли. В регионе создано 3 100 коек для пациентов с ковидом, из них свободно 17,8%, или 552 места. С 30 октября по 7 ноября в регионе объявлены нерабочими, закрыты торговые центры, учреждения соцобслуживания, магазины, исключение сделано лишь для продуктовых магазинов, аптек, ряда учреждений с доставкой и имеющих отдельный вход с улицы.