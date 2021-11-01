Минвостокразвития анонсировало масштабные проекты по углеродной нейтральности в ДФО

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Масштабные проекты в области производства водорода и перехода на углеродную нейтральность планируют реализовать на Дальнем Востоке. В качестве потенциальных партнеров Минвостокразвития рассматривает корейские компании, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Самые масштабные проекты в новой экономической парадигме будут реализованы именно на Дальнем Востоке. <…> Партнеры из Кореи - это потенциальные партнеры по офтейку, технологические партнеры по организации водородной экосистемы. И это не только производство водорода из газа. Это и производство водорода из солнечной, ветряной, приливной энергии. Мы всерьез рассматриваем возможность реализации планов развития приливной энергетики", - цитирует пресс-служба слова главы Минвостокразвития Алексея Чекункова по итогам обсуждения перспектив расширения российско-корейского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке и в Арктике, которое провели в Сеуле Чекунков и первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Чхве Чжон Гон.

Ранее Чекунков отмечал, что разработка новых технологий получения чистого и доступного водорода получит поддержку правительства. Он напомнил, что дорожную карту по развитию водородной энергетики в России уже утвердили, разрабатываются меры господдержки создания инфраструктуры для транспортировки и потребления водорода.

В пресс-службе добавили, что сотрудничество между Россией и Республикой Корея рассматривается также в рамках реализации проекта развития водородного кластера на Сахалине, где планируется разместить завод по производству низкоуглеродного водорода из природного газа.

Сахалинская область является первым регионом в России, где реализуется проект по углеродной нейтральности. На островах работают над созданием Восточного водородного кластера, добычей "зеленого угля" и "зеленого СПГ", строят ветропарк и геотермальные электростанции.

Форум в Ульсане

Глава Минвостокразвития находится в Республике Корея с рабочим визитом и возглавляет российскую делегацию на форуме российско-корейского межрегионального сотрудничества, который пройдет 3-4 ноября в Ульсане. Участие в форуме принимают представители институтов развития и государственных структур, руководители крупнейших российских компаний, губернаторы регионов Дальнего Востока и Арктики.