Важные для развития туризма 11 участков дорог отремонтировали в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноября. /ТАСС/. Важные для развития туристического потенциала 11 участков дорог отремонтировали в Нижегородской области. Работы проводились в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил журналистам в понедельник губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Качественные дороги - одно из главных условий для стабильного развития туризма. Кроме того, эта работа напрямую связана с повышением интереса к культуре родной страны. Мы видим рост спроса на путешествия по России, и важно, чтобы Нижегородская область становилась все более привлекательной для туристов. Для удобства туристов мы отремонтировали 11 участков дорог общей протяженностью 58 км", - сказал Никитин.

В частности, удалось отремонтировать дороги, ведущие к Нижегородскому кремлю. В области в 2021 году отремонтировали подъезды к двум центрам, привлекающих туристов - Дивеевскому монастырю и селу Большое Болдино.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза.