Кипр понизил эпидемический статус трех стран. Россия осталась в красной зоне

НИКОСИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. Кипрские власти приняли решение понизить начиная с четверга эпидемический статус трех стран, оставив при этом Россию, как и прежде, в красной зоне. Об этом говорит новый недельный реестр деления стран на эпидемические категории, который в понедельник опубликовало министерство здравоохранения островного государства.

Все изменения касаются европейских стран. Дания, Норвегия и Чехия, которые в настоящий момент состоят среди государств оранжевой категории, откуда невакцинированные пассажиры могут приезжать с одним диагностическим тестом, пройденным в стране вылета не ранее чем за трое суток до отправки авиарейса, перейдут в более низкую, красную зону. Из последней от не привитых противовирусными препаратами граждан требуются уже два теста: вдобавок к анализу, сданному в течение 72 часов перед вылетом, добавляется еще один, который придется проходить уже в аэропорту страны прилета.

Новый реестр классификации стран будет действовать в период с 4 по 10 ноября. В наивысшей, зеленой, категории, откуда для приезда на Кипре диагностические тесты не требуются, будут находиться 8 стран, в оранжевой - 17 и в красной - 38. Все остальные государства включены в серую зону, откуда на Кипр разрешается приезжать только по специальному разрешению с условием последующего пребывания на двухнедельном карантине. Последний можно сократить до одной недели, если сдать по ее истечении за свой счет диагностический тест, который покажет отрицательную реакцию на коронавирус.

Все изменения в классификации стран Европейского союза и Европейской экономической зоны власти острова производят на основании решений Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, а остальных государств - в соответствии с оценкой, вынесенной отделом эпидемического мониторинга кипрского Минздрава.