В школах Петербурга будут создавать центры добровольчества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Центры добровольчества будут создаваться в школах и колледжах Санкт-Петербурга при содействии городского правительства для поддержки волонтерского движения. Об этом рассказал в понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России".

"Мы видим, как растет число волонтеров. Их ряды в пандемию пополнили люди "серебряного" возраста. Сейчас в Петербурге больше 130 тыс. добровольцев. Мы утвердили дорожную карту по дальнейшему развитию волонтерского движения. Будем усиливать его поддержку, организовывать центры добровольчества в школах и колледжах", - отметил губернатор.

В учебных заведениях Петербурга уже проводятся лекции на которых слушателей знакомят с принципами работы волонтеров, особенностями реализации добровольческих проектов, с юридическими и финансовыми аспектами этой деятельности.

По данным пресс-службы городской администрации, в Петербурге в 2021 году вовлекли в волонтерскую работу порядка 3,3% жителей, к 2030 году этот показатель должен составить 15% - более 795 тыс. человек.

В городе планируется вести работу по 17 направлениям волонтерства, в том числе в сферах образования, гражданско-патриотического воспитания, здравоохранения, охраны природы, развития городской среды и туристической деятельности.