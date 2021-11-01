Мобильные пункты вакцинации в Саратовской области перенесут из торговых центров

САРАТОВ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Саратовской области приняли решение о переносе мобильных пунктов вакцинации из торговых и развлекательных центров. Связано это с тем, что вход в такие помещения ограничили из-за ввода новых антиковидных мер, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале .

"В связи с введением на территории Саратовской области новых ограничительных мер вход в торговые и развлекательные центры ограничен. По этой причине работа прививочных пунктов, находящихся в этих зданиях, становится бессмысленной. В оперативном режиме поручение отработано. Первый мобильный пункт вакцинации от коронавируса, развернутый силами областной службы спасения, уже начал свою работу", - написал Бусаргин.

Он уточнил, что с завтрашнего дня оставшиеся мобильные пункты переедут на новые адреса и начнут свою стабильную работу.

Министерству здравоохранения поручили обеспечить пункты вакцинации необходимым количеством медицинского персонала и вакцины, а также оповестить население.

1 ноября в Саратовской области зарегистрировали 599 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших коронавирусом составляет в Саратовской области 101 998 . Выздоровели с начала пандемии 90 243 человека, за сутки - 310 человек.