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Мобильные пункты вакцинации в Саратовской области перенесут из торговых центров

пункты обеспечат необходимым количеством персонала и вакцины

САРАТОВ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Саратовской области приняли решение о переносе мобильных пунктов вакцинации из торговых и развлекательных центров. Связано это с тем, что вход в такие помещения ограничили из-за ввода новых антиковидных мер, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

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"В связи с введением на территории Саратовской области новых ограничительных мер вход в торговые и развлекательные центры ограничен. По этой причине работа прививочных пунктов, находящихся в этих зданиях, становится бессмысленной. В оперативном режиме поручение отработано. Первый мобильный пункт вакцинации от коронавируса, развернутый силами областной службы спасения, уже начал свою работу", - написал Бусаргин.

Он уточнил, что с завтрашнего дня оставшиеся мобильные пункты переедут на новые адреса и начнут свою стабильную работу.

Министерству здравоохранения поручили обеспечить пункты вакцинации необходимым количеством медицинского персонала и вакцины, а также оповестить население.

1 ноября в Саратовской области зарегистрировали 599 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших коронавирусом составляет в Саратовской области 101 998 . Выздоровели с начала пандемии 90 243 человека, за сутки - 310 человек.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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