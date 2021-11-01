В Грузии, Белоруссии и на Украине заболеваемость COVID-19 достигла пика

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Рост темпов распространения коронавирусной инфекции зафиксирован в октябре в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии, а также на Украине. При этом в бывших советских республиках в Центральной Азии ситуация с заболеваемостью ковидом остается стабильной. ТАСС собрал ключевые данные о ситуации с коронавирусом в странах ближнего зарубежья. Резкий рост Наиболее сложная ситуация наблюдается на Украине, где заболеваемость достигла самого высокого за пандемию значения - в сутки там регистрируют уже более 26 тыс. инфицированных. Смертность в стране также поднялась до максимума - 29 октября стало известно о 734 умерших от ковида.

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По оценкам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, страна входит в пик пандемии, а число умерших от осложнений может достигнуть 1 тыс. в сутки. На фоне резкого роста темпов распространения инфекции на Украине начались проблемы с обеспечением больниц кислородом и пришлось закупать его в Польше. В Армении и Азербайджане заболеваемость находится сейчас на уровне 2,4-2,6 тыс. новых случаев в сутки. В Азербайджане правительство продлило до 1 января 2022 года срок действия особого карантинного режима. Среди причин новых вспышек специалисты называют распространение штамма "дельта", а также возобновление с конца сентября очных занятий в школах и вузах. Из-за резкого роста числа заболевших в больницах Армении практически нет свободных мест, сотни пациентов ждут госпитализации. С 1 ноября в республике повторно введен обязательный масочный режим в общественных открытых местах. Четвертая или пятая волна Ковидные отделения в больницах Молдавии также заполнены почти на 90%. Очередная волна COVID-19 началась там еще в августе, а сейчас в стране регистрируют от 1,5 до 2 тыс. случаев заражения. К концу октября показатель заболеваемости на национальном уровне превысил 300 случаев на 100 тыс. населения. Власти продлили режим чрезвычайного положения в сфере общественного здоровья до 30 ноября. Ситуация с распространением коронавируса ухудшилась и в Грузии. Если в сентябре там регистрировали около 1 тыс. инфицированных в сутки, то в октябре показатели неоднократно превышали 4 тыс. Руководство уже заявило, что в стране началась пятая волна распространения инфекции. В Белоруссии заболеваемость по сравнению с началом осени выросла вдвое. Сейчас там выявляют более 2 тыс. заразившихся в день. Минздрав официально сообщил о четвертой волне коронавирусной инфекции в стране. Однако в последние дни показатели пошли вниз, а 22 октября был отменен обязательный масочный режим, введенный 9 октября. Стабильная ситуация В странах Центральной Азии ситуация с распространением коронавируса остается стабильной. Так, в Узбекистане ежедневно выявляют 350-400 случаев заражения. В республике сохраняется требование ношения масок и соблюдения социальной дистанции, но все остальные ограничения отменены. В Киргизии с начала сентября заболевают около 80-100 человек в сутки, хотя еще в июне-августе каждый день фиксировалось по 1-1,6 тыс. инфицированных. Однако в Минздраве полагают, что страна может столкнуться с новой волной в ближайшие два месяца.