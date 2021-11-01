В Грузии, Белоруссии и на Украине заболеваемость COVID-19 достигла пика

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Рост темпов распространения коронавирусной инфекции зафиксирован в октябре в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии, а также на Украине. При этом в бывших советских республиках в Центральной Азии ситуация с заболеваемостью ковидом остается стабильной. ТАСС собрал ключевые данные о ситуации с коронавирусом в странах ближнего зарубежья.
Резкий рост
Наиболее сложная ситуация наблюдается на Украине, где заболеваемость достигла самого высокого за пандемию значения - в сутки там регистрируют уже более 26 тыс. инфицированных. Смертность в стране также поднялась до максимума - 29 октября стало известно о 734 умерших от ковида.
По оценкам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, страна входит в пик пандемии, а число умерших от осложнений может достигнуть 1 тыс. в сутки. На фоне резкого роста темпов распространения инфекции на Украине начались проблемы с обеспечением больниц кислородом и пришлось закупать его в Польше.
В Армении и Азербайджане заболеваемость находится сейчас на уровне 2,4-2,6 тыс. новых случаев в сутки. В Азербайджане правительство продлило до 1 января 2022 года срок действия особого карантинного режима. Среди причин новых вспышек специалисты называют распространение штамма "дельта", а также возобновление с конца сентября очных занятий в школах и вузах. Из-за резкого роста числа заболевших в больницах Армении практически нет свободных мест, сотни пациентов ждут госпитализации. С 1 ноября в республике повторно введен обязательный масочный режим в общественных открытых местах.
Четвертая или пятая волна
Ковидные отделения в больницах Молдавии также заполнены почти на 90%. Очередная волна COVID-19 началась там еще в августе, а сейчас в стране регистрируют от 1,5 до 2 тыс. случаев заражения. К концу октября показатель заболеваемости на национальном уровне превысил 300 случаев на 100 тыс. населения. Власти продлили режим чрезвычайного положения в сфере общественного здоровья до 30 ноября.
Ситуация с распространением коронавируса ухудшилась и в Грузии. Если в сентябре там регистрировали около 1 тыс. инфицированных в сутки, то в октябре показатели неоднократно превышали 4 тыс. Руководство уже заявило, что в стране началась пятая волна распространения инфекции.
В Белоруссии заболеваемость по сравнению с началом осени выросла вдвое. Сейчас там выявляют более 2 тыс. заразившихся в день. Минздрав официально сообщил о четвертой волне коронавирусной инфекции в стране. Однако в последние дни показатели пошли вниз, а 22 октября был отменен обязательный масочный режим, введенный 9 октября.
Стабильная ситуация
В странах Центральной Азии ситуация с распространением коронавируса остается стабильной. Так, в Узбекистане ежедневно выявляют 350-400 случаев заражения. В республике сохраняется требование ношения масок и соблюдения социальной дистанции, но все остальные ограничения отменены. В Киргизии с начала сентября заболевают около 80-100 человек в сутки, хотя еще в июне-августе каждый день фиксировалось по 1-1,6 тыс. инфицированных. Однако в Минздраве полагают, что страна может столкнуться с новой волной в ближайшие два месяца.
Снижение заболеваемости наблюдается и в Казахстане. Как сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, за последние два месяца она опустилась в 4,5 раза, а летальность - в 4,8 раза. Если в августе в республике выявляли порядка 6-7 тыс. инфицированных в день, то в октябре в среднем около 1,5-1,6 тыс. А в Таджикистане, где с начала июля объявлена обязательная вакцинация совершеннолетних граждан и уже привита почти половина населения (и более 93% жителей столицы), согласно данным Минздрава, новые случаи заражения не наблюдаются в течение последних двух месяцев, за исключением двух, зафиксированных 15 октября 2021 года.
Туркмения все еще остается единственным государством на постсоветском пространстве, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. С начала пандемии власти республики ввели масочный режим и жесткие ограничения на въезд и международное авиасообщение. При этом никаких запретов, в том числе на массовые мероприятия, не вводилось. В начале июля Министерство здравоохранения Туркмении сообщило о начале обязательной вакцинации от коронавируса всех жителей страны старше 18 лет.
Вакцинация
Один из самых низких уровней вакцинации населения на Украине, где прививку от ковида получили только 30% жителей. Страна отказалась от применения российской вакцины и начала прививочную кампанию одной из последних в Европе. Сейчас на Украине доступны несколько западных препаратов, а власти рассчитывают привить более половины населения до конца года, поэтому для повышения темпов вакцинации в стране фактически действует локдаун для непривитых граждан.
Особая ситуация сложилась в Молдавии, где наблюдается снижение темпов вакцинации, несмотря на то, что республика не испытывает дефицита в вакцинах. Однако популярная среди населения российская вакцина "Спутник V" в настоящее время недоступна, так как проевропейское правительство республики отдает предпочтение западным производителям. На прошлой неделе глава Минздрава Алла Немеренко сообщила о возобновлении переговоров по закупке "Спутник V", признав, что она пользуется популярностью в республике.
В Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Таджикистане можно привиться от коронавируса несколькими препаратами, в том числе для вакцинации доступен и "Спутник V". В Белоруссии, где активизировалась прививочная кампания, также используются "Спутник V" и однокомпонентный "Спутник Лайт". В Узбекистане в октябре начали производить "Спутник V", а в Армении было запущено производство "Спутник Лайт". Казахстан наряду с закупкой импортных вакцин производит собственный препарат QazVac .