Источник: сотрудница больницы Волгограда освобождала осужденных от исправительных работ

ТАСС. 1 ноября. Краснооктябрьский районный суд Волгограда рассматривает уголовное дело в отношении матери певца Прохора Шаляпина, сотрудницы одной из волгоградских больниц, по обвинению в получении взяток от осужденных, которым она, по данным следствия, давала освобождение от исправительных работ. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, женщина сначала заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, но потом отказалась от признательных показаний.

"Суд в Волгограде в конце сентября начал рассмотрение уголовного дела в отношении сотрудницы одной из районных больниц Волгограда Колесниковой Елены Ивановны, которая еще весной после задержания сотрудниками правоохранительных органов согласилась дать признательные показания и заключила с надзорным ведомством досудебное соглашение о сотрудничестве. Однако подсудимая отказалась от первоначальный показаний и перестала являться на судебные заседания по своему делу", - рассказал собеседник агентства.

По словам источника, следующее заседание в районном суде запланировано на 12 ноября.