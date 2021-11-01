Представитель ВОЗ в России назвала предположительные сроки окончания пандемии

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Пандемия коронавируса завершится в мире, когда будет достигнут достаточный уровень коллективного иммунитета.

Об этом заявила в понедельник в интервью телеканалу "Россия-1" представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"Когда будет достигнут достаточный уровень иммунитета в обществе, который не позволяет вирусу пройти, а это значит, что надо иметь достаточно вакцинированных, [обладающих] иммунитетом людей в коротком периоде времени", - сказала она, отвечая на вопрос, когда завершится пандемия.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 246,8 млн человек, более 5 млн умерли.