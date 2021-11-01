{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Дагестане темпы вакцинации от коронавируса выросли почти в 1,5 раза

По данным пресс-службы Минздрава республики, темпы прививочной кампании ускорились с введением ограничений

МАХАЧКАЛА, 1 ноября./ТАСС/. Темпы вакцинации с введением дополнительных ограничений выросли почти в 1,5 раза. За последние три дня вакцинацию прошли более 13,2 тыс. дагестанцев, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что ниже всего коллективный иммунитет к коронавирусу в Дагестане.

"Разъяснительная работа о необходимости вакцинироваться от коронавируса нами проводится на регулярной основе. Только общими усилиями сможем победить эту инфекцию. С введением ограничительных мероприятий темпы вакцинации ускорились. На сегодня вакцинировано 527185 человек. За последние три дня вакцинацию прошли более 13,2 тыс. дагестанцев. До ограничений ежедневные цифры по вакцинации не превышали 3 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, допуск в торговые центры, спортзалы, учреждения культуры и несколько других объектов в Дагестане с 28 октября разрешили только при предъявлении QR-кода, свидетельствующего о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании.

Теги
РоссияСеверный КавказДагестанПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Метелев предложил увеличить финансирование программы содействия занятости молодежи
На платформу "Работа в России" предлагается дополнительно выделить в следующем году 241 млн рублей
Читать полностью