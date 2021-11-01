Умер создатель когнитивной психотерапии Аарон Бек

ТАСС, 1 ноября. Американский психиатр и психотерапевт, один из основоположников когнитивной психотерапии Аарон Бек умер на 101-м году жизни в Филадельфии. Соответствующую запись разместил в понедельник на своей странице Институт Бека, некоммерческая организация, основанная заслуженным психиатром и его дочерью Джудит в 1994 году.

"Сегодня наш институт, наше сообщество практикующих врачей и пациентов, а также семья Бек скорбят о потере моего выдающегося отца, доктора Аарона Бека. Он умер в своем доме в возрасте 100 лет", - приводятся в сообщении слова Джудит Бек. В послании также сказано, что семья и сотрудники института намерены чтить наследие Бека, продолжая его работу и выполняя его миссию - "помогать людям жить более здоровой, счастливой и значимой жизнью".

Аарон Бек родился в США в 1921 году в семье иммигрантов из Российской империи. Он считается одним из основоположников метода когнитивной психотерапии, применяемой при аффективных расстройствах. Широкое распространения получила и так называемая шкала депрессии Бека, куда входят 21 категория симптомов и жалоб, типичных для пациентов с депрессией. Опросник на основе этой шкалы сегодня применяется для диагностики и самодиагностики депрессии и выявления степени ее тяжести.