Елизавета II призвала проявить мудрость ради будущих поколений

ГЛАЗГО, 1 ноября. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II призвала участников 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) проявить государственную мудрость и объединить усилия ради будущих поколений. Об этом она заявила в распространенном в понедельник видеообращении к лидерам глав государств и правительств, собравшихся на климатическом форуме в шотландском Глазго.

"В предстоящие дни у всего мира появится возможность присоединиться к общей цели создания более безопасного, стабильного будущего для наших народов и нашей планеты, от которой мы зависим. Никто из нас не недооценивает лежащие впереди трудности. Но история показала нам, что, когда страны объединяются ради общего дела, всегда есть место для надежды. Работая бок о бок, мы можем справляться с самыми неразрешимыми проблемами и преодолевать величайшие невзгоды", - сказала королева.

"Лично я надеюсь, что эта конференция станет одним из тех редких случаев, когда все смогут встать выше сиюминутных политических вопросов и проявить истинную государственную мудрость. Многие надеются на то, что наследие этого саммита, описанное в книгах, которые только предстоит издать, охарактеризует вас как лидеров, которые не прошли мимо возможности, и что вы ответили на зов будущих поколений", - заметила Ее Величество.

Елизавета II признала, что не все доживут до того момента, когда климат на планете начнет улучшаться, однако заверила, что потомки будут благодарны за предпринятые меры. "Конечно, не все из нас смогут воспользоваться благами от подобных действий, ведь никто из нас не будет жить вечно. Но мы делаем это не для нас, а для наших детей и детей наших детей", - сообщила королева.

Изначально 95-летний монарх планировала лично присутствовать на конференции, однако по совету врачей, порекомендовавших ей покой, была вынуждена пропустить форум.

26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) открылась в Глазго 31 октября. Она продлится до 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран, из которых около 120 представлены на высшем уровне.