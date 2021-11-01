Ярославская область выделит субсидию на топливо для котельных

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Ярославской области выделят субсидию в размере 128 млн рублей на топливо для котельных региона. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Ярославской области.

Ситуация с поставками топлива для котельных в области обострилась из-за резкого роста стоимости мазута за последний месяц. Рост цен не был заложен в тариф, могли возникнуть проблемы с отоплением.

"Мы прорабатывали разные варианты помощи муниципальным образованиям. Наиболее оптимальным и оперативным оказалось решение о выделении субсидии в размере 128 млн рублей - для закупки мазута теплоснабжающим организациям. Эта мера позволит обеспечить котельные необходимым объемом топлива", - цитирует пресс-служба врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Как уточняет пресс-служба, на субсидию смогут претендовать 11 организаций в Большесельском, Борисоглебском, Брейтовском, Некоузском, Некрасовском, Ростовском, Рыбинском, Тутаевском, Ярославском районах и Переславле-Залесском.

По данным регионального Гидрометцентра, в Ярославской области 2 ноября ожидается облачная погода, без осадков. Температура воздуха ночью от минус одного до плюс четырех градусов, днем - около плюс четырех-девяти градусов.